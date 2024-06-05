Депутаты Петербурга утвердили закон о грантах для развития одаренных детей и молодежи

Правительство получило право выделять бюджетные средства на реализацию таких проектов Депутаты Законодательного собрания Петербурга окончательно утвердили закон о грантах для общественных объединений, которые занимаются развитием одарённых детей и молодёжи, сообщили сегодня в пресс-службе ЗакСа.
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