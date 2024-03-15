Александр Ведяхин: Татарстан – один из самых развитых регионов России

Сбер реализует ряд проектов в области цифровизации в различных сферах и отраслях экономики Татарстана, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках встречи с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
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