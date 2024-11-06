Врач Смирнова: колоноскопию нужно проводить раз в десять лет после 55 лет

Людям старше 55 лет колоноскопию рекомендуется проводить раз в десять лет. Если в семье были случаи рака, то первую колоноскопию надо провести на 10 лет раньше, чем возраст, в котором заболевание было выявлено у родственника.
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