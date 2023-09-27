Что рассказали жители села Ципала президенту Майе Санду

В ходе визита президента Майи Санду в несколько населенных пунктов Яловенского района обсуждалась необходимость реализации инфраструктурных проектов, таких как питьевое водоснабжение и централизованная канализация.
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