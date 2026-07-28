Трамп пригрозил уничтожить "ядерную гору" Ирана

REUTERS/SAUL LOEB Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить предполагаемый иранский ядерный объект, расположенный глубоко внутри горы Коланг, известной как Пикакс, если Вашингтон и Тегеран не смогут заключить соглашение по ядерной программе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии