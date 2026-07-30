Овощи в бульонном маринаде-лаке для гриля с травяной густотой

Этот рецепт — не просто заправка для овощей, а уваренный маринад-лак. Овощной бульон, немного кислоты, масло, горчица и травы дают плотную, блестящую оболочку, которая лучше держится на кабачках, баклажанах, перце и грибах.
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