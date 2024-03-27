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  • Александр Любицкий
    Пародия на оригинал 😂Коровьев, Бегемот...
  • Evgenija Palette
    Надо ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы в разговоре кто-нибудь мог сказать пожилому человеку...ОК против эйджизм...

«МТС Маркетолог» начал размещать рекламу в «Телеграме» по своей базе

«МТС Маркетолог» начал размещать рекламу в «Телеграме» по своей базе

МТС Ads, рекламная вертикаль цифровой экосистемы МТС, дополнена новой опцией. Теперь можно в личном кабинете платформы «МТС Маркетолог» настраивать рекламу в Telegram Ads по своей базе на абонентов других операторов РФ, говорится в поступившем в AdIndex сообщении.

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