«МТС Маркетолог» начал размещать рекламу в «Телеграме» по своей базе

МТС Ads, рекламная вертикаль цифровой экосистемы МТС, дополнена новой опцией. Теперь можно в личном кабинете платформы «МТС Маркетолог» настраивать рекламу в Telegram Ads по своей базе на абонентов других операторов РФ, говорится в поступившем в AdIndex сообщении.