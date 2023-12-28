Переодетые спасатели поздравили с Новым годом юных надымчан в больнице

Неожиданное появление Деда Мороза в окне палаты маленькие пациенты в Надыме запомнят на всю жизнь. С крыш, как прежде в сказках через трубу в камине, к ним спустился на веревках десант зимних волшебников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии