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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Переодетые спасатели поздравили с Новым годом юных надымчан в больнице

Переодетые спасатели поздравили с Новым годом юных надымчан в больнице

Неожиданное появление Деда Мороза в окне палаты маленькие пациенты в Надыме запомнят на всю жизнь. С крыш, как прежде в сказках через трубу в камине, к ним спустился на веревках десант зимних волшебников.

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