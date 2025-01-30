Дизен: НАТО готовится к переброске военных США к северным границам РФ

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии сообщил в соцсети X* о том, что Финляндия и другие скандинавские государства в настоящее время активно работают над созданием условий для размещения американских войск у границ России.
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