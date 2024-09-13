Как Англия, Франция и Турция начали вторжение в Крым

Высадка союзников в Крыму. В центре на белом коне отдает честь войскам маршал де Сен-Арно. Худ. Феликс-Джозеф Барриас Предыстория В январе 1854 года соединенный англо-французский флот вошёл в Чёрное море.
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