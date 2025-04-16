Эксперты рассказали об альтернативах популярным черноморским курортам

Автор: Александра ДавыдоваСпрос на курорты юга России после разлива мазута все же есть. Однако российские туристы чаще занимают выжидательную позицию, предпочитая дождаться окончательных данных о состоянии пляжей после их очистки от нефтепродуктов.
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