Суд Киева передал сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины взятку за закрытие дела компании Burisma в размере 6 миллионов долларов, которая, вероятно, пошла на подрыв трубопроводов «Северные потоки».
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