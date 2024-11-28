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Китай

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Континентальная часть Китая призвала Тайвань снять ограничения на межбереговые обмены

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду подверг критике власти Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня за препятствование возобновлению нормальных экскурсионных и туристических поездок между двумя берегами Тайваньского пролива.

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