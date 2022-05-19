Надежда Бабкина ёмко оценила поведение бежавших из России "звёздных" коллег

В Москве яркие представители шоу-бизнеса объявили о создании Российской музыкальной ассоциации. Среди создателей новой организации такие звёзды как Надежда Бабкина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Маршал.