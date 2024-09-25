Экс-футболист Радимов: Абаскаль возглавит "Химки"

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал приезд бывшего тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в Москву, предположив, что испанец возглавит подмосковные "Химки", передает "РБ Спорт".
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