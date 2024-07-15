НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

Мостовой о дубле Глушенкова в дебютном матче за «Зенит»: «Когда играешь с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Дугласом, раскрываешься по-другому»

Мостовой о дубле Глушенкова в дебютном матче за «Зенит»: «Когда играешь с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Дугласом, раскрываешься по-другому»

В матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) полузащитник забил два гола. «Мне нравилась игра Глушенкова, когда он еще играл в «Крыльях Советов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх