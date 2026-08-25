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Лонзо Болл и Майкл Портер заявили, что готовы пожертвовать жизнью случайного человека ради 1 млрд долларов

Майкл Портер и Лонзо Болл обсудили гипотетический сценарий, в которой человек может получить 1 млрд долларов, нажав кнопку, случайно убивающую одного человека.

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