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ACB. «Барселона» примет «Гранаду», «Тенерифе» сыграет с «Басконией» и другие матчи

«Барселона» примет «Гранаду». «Тенерифе» сыграет с «Басконией». АСВ Регулярный чемпионат Барселона – Гранада Дата проведения 29 сентября, 13.

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