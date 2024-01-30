Приползли на коленях: чем закончилась история с обманом воина СВО в Челябинской области

Бойца кинули на 100 тысяч, пообещав несуществующую выплату для военных.История обмана челябинского бойца, вернувшегося из зоны специальной военной операции, грозит уголовным сроком обманщикам, которые решили поиграть в юристов и увели у воина 100 тысяч рублей.
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