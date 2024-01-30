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Приползли на коленях: чем закончилась история с обманом воина СВО в Челябинской области

Приползли на коленях: чем закончилась история с обманом воина СВО в Челябинской области

Бойца кинули на 100 тысяч, пообещав несуществующую выплату для военных.История обмана челябинского бойца, вернувшегося из зоны специальной военной операции, грозит уголовным сроком обманщикам, которые решили поиграть в юристов и увели у воина 100 тысяч рублей.

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Комментарии
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леонид рыбаков
как раньше вместе с семьей не зависимо сколько детей знали не знали Предательство не лечится
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20 час.
Ратник Ратник
Давить ФИЗИЧЕСКИ! Моз8ги им уже не поменять...
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19 час.
И
Игорь
В лагерь их, в петушеатник
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16 час.

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