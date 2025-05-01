Полянский заявил, что ожидает сотрудничества с постпредом США Уолтцем в ООН

Ранее он исполнял обязанности советника Трампа по вопросам нацбезопасности Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о готовности сотрудничать с Майком Уолтцем, чья кандидатура на должность постпреда Соединенных Штатов была выдвинута президентом Дональдом Трампом.