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Петербургский дневник

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Полянский заявил, что ожидает сотрудничества с постпредом США Уолтцем в ООН

Полянский заявил, что ожидает сотрудничества с постпредом США Уолтцем в ООН

Ранее он исполнял обязанности советника Трампа по вопросам нацбезопасности Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о готовности сотрудничать с Майком Уолтцем, чья кандидатура на должность постпреда Соединенных Штатов была выдвинута президентом Дональдом Трампом.

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