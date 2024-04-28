Почему у беременных болит голова и что с этим делать

Когда нужно звонить в скорую Срочно набирайте 103 или 112, если у вас внезапно и резко заболела голова и наблюдаются следующие симптомы: сознание спутывается, или вы чувствуете, что вот‑вот его потеряете; боль усиливается в течение 5 минут; речь стала невнятной, растягиваются слова; руки и ноги слабеют, пошли судороги; повысилось артериальное давление (особенно если это произошло впервые); температура тела поднялась выше 38,5, и это сопровождается свето- и звукобоязнью, тошнотой или рвотой, болью в области шеи, невозможностью согнуть голову к груди; усилилось сердцебиение в покое; появилась сильная одышка; ребёнок толкается без остановки или резко затих; болит низ живота, будто начались схватки.