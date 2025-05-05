Экс-генсек РФС о «Динамо»: «Люся Чеботина и Егор Крид не принесли трофеев. Пора переходить на классику»

«Пора переходить на классику. Люся Чеботина и Егор Крид не принесли «Динамо» трофеев. Во-первых, предлагаю в начале сезона ставить «Весну» Вивальди в честь 1976 года и с надеждами на повторение («Динамо» последний раз становилось чемпионом весной 1976-го – Спортс”).
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