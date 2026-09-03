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Крымская газета

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Ценой жизни не допустил гибели коллег: семье погибшего сотрудника МЧС передали госнаграды

Ценой жизни не допустил гибели коллег: семье погибшего сотрудника МЧС передали госнаграды

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал семье прапорщика внутренней службы Мустафы Сейитасановича Асанова орден Мужества и медаль «За мужество и доблесть».

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