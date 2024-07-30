Ва-банк Орбана. Венгр совсем перестал стесняться

Владимир Алтайцев

Мало кто заметил, что Орбан не хочет крушения Украины. А эти его речи говорят о том, что Запад хочет перемирия для того, чтобы накопить оружие для Украины, а ей набрать новую армию смертников. А интересы России Орбану побоку. Он всей своей натурой слуга Запада. И иным не станет.Именно при нём снесены были все памятники советским воинам, по сути он настоящий нацист. А он отменил санкции для России лишь в энергетике, все орстальные он активно поддерживает.