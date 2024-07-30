Майор Гром Виктор Орбан в последние годы – пожалуй, самый яркий политик Западной Европы.
Ва-банк Орбана. Венгр совсем перестал стесняться
Комментарии
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владимир рябченко
По крайней мере, самостоятельный политик, учитывающий интересы своего государства, а не тупая подтанцовка ХеХемона...
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1 д.
Владимир Алтайцев
Мало кто заметил, что Орбан не хочет крушения Украины. А эти его речи говорят о том, что Запад хочет перемирия для того, чтобы накопить оружие для Украины, а ей набрать новую армию смертников. А интересы России Орбану побоку. Он всей своей натурой слуга Запада. И иным не станет.Именно при нём снесены были все памятники советским воинам, по сути он настоящий нацист. А он отменил санкции для России лишь в энергетике, все орстальные он активно поддерживает.
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1 д.
Диана Мальгинова
Орбан не так прост, как хочет казаться.
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1 д.
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