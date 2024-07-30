Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ва-банк Орбана. Венгр совсем перестал стесняться

Ва-банк Орбана. Венгр совсем перестал стесняться

Майор Гром Виктор Орбан в последние годы – пожалуй, самый яркий политик Западной Европы.

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Комментарии
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владимир рябченко
По крайней мере, самостоятельный политик, учитывающий интересы своего государства, а не тупая подтанцовка ХеХемона...
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1 д.
Владимир Алтайцев
Мало кто заметил, что Орбан  не  хочет крушения  Украины. А  эти его речи  говорят о том, что Запад хочет перемирия  для  того, чтобы  накопить оружие  для Украины, а  ей  набрать новую армию смертников. А интересы  России Орбану  побоку. Он всей  своей  натурой  слуга  Запада. И иным не станет.Именно при нём  снесены  были  все памятники советским воинам, по  сути  он настоящий  нацист. А  он  отменил санкции для  России лишь в энергетике, все  орстальные  он активно поддерживает.
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1 д.
Диана Мальгинова
Орбан не так прост, как хочет казаться.
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1 д.

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