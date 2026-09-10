СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на заморозке тарифов и аудите в сфере ЖКХ – итоги пресс-конференции в Архангельске

Откровенный разговор о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и стоимости услуг в Поморье начал Председатель Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Архангельской области, кандидат в депутаты Госдумы от СР Олег Черненко.
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