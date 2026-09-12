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Daily Storm

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Дело Никифорова: от гения в IT и самого молодого федерального министра до фигуранта дела о МММ 2.0

Дело Никифорова: от гения в IT и самого молодого федерального министра до фигуранта дела о МММ 2.0

МВД РФ объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая НикифороваПо версии следствия, бывший министр связи Николай Никифоров оказался замешан в деле с пирамидой Finiko, которая украла миллиарды у своих вкладчиков.

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