Дело Никифорова: от гения в IT и самого молодого федерального министра до фигуранта дела о МММ 2.0

МВД РФ объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая НикифороваПо версии следствия, бывший министр связи Николай Никифоров оказался замешан в деле с пирамидой Finiko, которая украла миллиарды у своих вкладчиков.