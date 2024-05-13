Езда на велосипеде снижает боль в коленных суставах в более позднем возрасте

Исследование, опубликованное в научном журнале «Medicine & Science in Sports & Exercise», показывает, что у людей, которые регулярно ездили на велосипеде на протяжении всей жизни, наблюдалась меньшая распространенность частых болей в коленных суставах, рентгенологического остеоартрита (РОА) и симптоматического рентгенологического остеоартрита (СОА).