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Морозов о перекрестном плей-офф: «Не делали это специально, чтобы развести ЦСКА и СКА. Появляется непредсказуемость – это придаст интерес»

– Перекрестный плей‑офф сделан, чтобы развести ЦСКА и СКА в финале Западной конференции. Это так? – Мы долго прорабатывали это, выносили это на обсуждение с ФХР и клубами.

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