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Российские студенты защитили первые дипломы, для которых официально использовалась нейросеть Яндекса YandexGPT

Российские студенты защитили первые дипломы, для которых официально использовалась нейросеть Яндекса YandexGPT

Этим летом студенты нескольких направлений подготовки НИУ ВШЭ — «Философия», «Медиакоммуникации», «Международные отношения» и «Востоковедение» — впервые использовали нейросеть в процессе написания дипломных и курсовых работ.

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