Врач Широкожухова: собака может мерзнуть на холоде из-за неправильного питания

Некоторые породы собак чувствительны к холоду. Однако питомец может мерзнуть на прогулке и по другим причинам: из-за состояния шерсти, несбалансированного питания, неподходящей одежды, особенностей возраста и здоровья.
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