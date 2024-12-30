Эвакуаторщик оказал владельцу Джипа медвежью услугу

Инцидент в кантри-парке «Петля» (США) вызвал шквал обсуждений в сети. Владелец Jeep Cherokee XJ, Роб Смит, обвинил сотрудников парка в том, что они повредили его внедорожник при попытке вывезти его с трассы после поломки.
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