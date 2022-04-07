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Военные РФ и ДНР эвакуировали более 100 пациентов из больницы в Мариуполе

Военные РФ и ДНР эвакуировали более 100 пациентов из больницы в Мариуполе

Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых не выпускали боевики группировки «Азова» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела).

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