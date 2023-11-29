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Пушков назвал невменяемостью заявления об успехах ВСУ

Заявления об успехах ВСУ на фронте свидетельствуют о невменяемости. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления ВСУ на заседании в Брюсселе.

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