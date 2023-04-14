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Reuters: Официальные лица США, Великобритании и ЕС заявили об уклонении России от санкций

Reuters: Официальные лица США, Великобритании и ЕС заявили об уклонении России от санкций

Высокопоставленные чиновники из США, Европы и Великобритании обратились в финансовые учреждения, сообщив об обходе российскими компаниями санкций, введенных из-за украинского конфликта, передает Reuters со ссылкой на сотрудника казначейства США.

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