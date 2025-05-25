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Врач назвал два напитка, которые необходимы во время тренировки в жаркую погоду

Врач назвал два напитка, которые необходимы во время тренировки в жаркую погоду

Занятия спортом на свежем воздухе в тёплый период года — отличный способ укрепить здоровье, повысить иммунитет и улучшить настроение, однако важно соблюдать несколько правил, чтобы тренировки были безопасными и эффективными, рассказал в беседе с RT заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

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