Врач назвал два напитка, которые необходимы во время тренировки в жаркую погоду

Занятия спортом на свежем воздухе в тёплый период года — отличный способ укрепить здоровье, повысить иммунитет и улучшить настроение, однако важно соблюдать несколько правил, чтобы тренировки были безопасными и эффективными, рассказал в беседе с RT заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.