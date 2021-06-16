Россия поднялась на 45-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия заняла 45-е место из 64 в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года, составленном Международной бизнес-школой IMD в партнерстве с Московской школой управления «Сколково» (результаты есть в распоряжении «Известий»).
Россия заняла 45-е место из 64 в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года, составленном Международной бизнес-школой IMD в партнерстве с Московской школой управления «Сколково» (результаты есть в распоряжении «Известий»).
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