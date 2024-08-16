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Региональная Юридическая Служба

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У школьника во время поездки на велосипеде выпал кишечник

У школьника во время поездки на велосипеде выпал кишечник

Фото: magmer.ru Трагические инциденты с участием детей и подростков, связанные с использованием велосипедов и электротранспорта, в последнее время все чаще становятся предметом пристального внимания общественности.

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