У школьника во время поездки на велосипеде выпал кишечник

Фото: magmer.ru Трагические инциденты с участием детей и подростков, связанные с использованием велосипедов и электротранспорта, в последнее время все чаще становятся предметом пристального внимания общественности.
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