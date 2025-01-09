НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Он выигрывает трофеи, потому что у него деньги Газпрома- возможности покупки тех игроков, которые ему нужны из-за руб...Ольга Смородская:...
  • Наталья Середа
    Без колбасы и без мяса - пост.Сутормин о нового...
  • Слава Белый
    Прекрасная новость? Опять без родины, без флага и не говорить, что ты русский? Уроды, чему радуетесь? Вы что, подстилки?Алексей Ягудин: «...

Сергачев против «Флориды»: передача за 26:27 – лучшее время в «Юте». У защитника 8+21 в 40 играх

Защитник «Юты» набрал 29-е (8+21) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 40 игр. Сегодня за 26:27 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (5:17 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «минус 2».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх