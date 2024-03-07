Ставку по семейной ипотеке предложили снижать за количество детей

Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к количеству детей в семье. Соответствующую инициативу планирует рассмотреть рабочая группа Минфина по разработке параметров обновленных льготных ипотечных программ, рассказали «Известиям» в госкомпании «ДОМ.
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