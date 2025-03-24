Врач Лоова: весной часто в глаза попадает побелка для деревьев

В межсезонье, весной люди нередко страдают от попадания в глаза инородных объектов: пыли и грязи. Кроме того, ранней весной часто люди сталкиваются с попаданием в глаза извести при побелке деревьев, рассказала "Газете.
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