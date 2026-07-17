Верховный суд РФ запретил включать в платежки за ЖКУ долги за капремонт старше трех лет Как пишет «Российская газета», суд постановил, что задолженность по взносам на капитальный ремонт давностью более трех лет не должна вписываться в квитанции собственников жилья в многоквартирных домах.