Шикарный советский дизель-панк: продолжение приключений

Художник Андрей Ткаченко и его любимая тема - фантастичность советской техники. В журнале есть посты с его работами – просто к радости поклонников его творчества, появилось много новых, ну и парочку ранних, ставшими вирусными я сюда тоже добавила.
Художник Андрей Ткаченко и его любимая тема - фантастичность советской техники. В журнале есть посты с его работами – просто к радости поклонников его творчества, появилось много новых, ну и парочку ранних, ставшими вирусными я сюда тоже добавила.
Свежие комментарии