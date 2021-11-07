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Шикарный советский дизель-панк: продолжение приключений

Шикарный советский дизель-панк: продолжение приключений

Художник Андрей Ткаченко и его любимая тема - фантастичность советской техники. В журнале есть посты с его работами – просто к радости поклонников его творчества, появилось много новых, ну и парочку ранних, ставшими вирусными я сюда тоже добавила.

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