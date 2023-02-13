В Совфеде допустили, что "великим событием" 23-24 февраля станет капитуляция Украины

Первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова глава МИД Украины Дмитрия Кулеба о том, что 23 и 24 февраля произойдут "великие события", которые якобы запомнятся России, передает РИА Новости.