Газета.ру

8 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера артемьева
    дурак инициативный страшная угроза.дебил займись делом.снег на улице убери и т.п. время ему жмет идиотина.Предложивший верн...
  • Анатолий Рябенко
    Тупо и непонятно.В Твери суд оштра...
  • Дмитрий
    Когда собаке делать нечего, она лапы вылизывает. Других забот у неё нет.Предложивший верн...

В Совфеде допустили, что "великим событием" 23-24 февраля станет капитуляция Украины

В Совфеде допустили, что "великим событием" 23-24 февраля станет капитуляция Украины

Первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова глава МИД Украины Дмитрия Кулеба о том, что 23 и 24 февраля произойдут "великие события", которые якобы запомнятся России, передает РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх