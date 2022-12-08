Льготами по оплате ЖКХ ежемесячно пользуются более 400 тысяч кузбассовцев

Жители региона регулярно пользуются мерами соцподдержки по оплате коммунальных услуг.В правительстве Кузбасса рассказали, какие меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ существуют в Кузбассе и сколько человек является получателями льгот.
Жители региона регулярно пользуются мерами соцподдержки по оплате коммунальных услуг.В правительстве Кузбасса рассказали, какие меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ существуют в Кузбассе и сколько человек является получателями льгот.
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