Царьград

5 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Кирикова
    Скорее бы этих мразей всушников наемников с лица земли стёрлиПереломный момент...
  • Мила Кирикова
    СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ,ГЕРОЮ! А мы жалеем этих недочеловеков,которые убивают наших дорогих сыновей внуков мужейГеройски погиб на...
  • Георгий Михалев
    Косовские исламисты, под руководством американских фашистов, опять геноцидят сербов.Спецназ Косово во...

Льготами по оплате ЖКХ ежемесячно пользуются более 400 тысяч кузбассовцев

Льготами по оплате ЖКХ ежемесячно пользуются более 400 тысяч кузбассовцев

Жители региона регулярно пользуются мерами соцподдержки по оплате коммунальных услуг.В правительстве Кузбасса рассказали, какие меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ существуют в Кузбассе и сколько человек является получателями льгот.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх