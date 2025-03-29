Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нормальный такое не спросит: Генерал ФСБ рассказал о трёх способах вербовки спецслужбами

Нормальный такое не спросит: Генерал ФСБ рассказал о трёх способах вербовки спецслужбами

Царьград Фото: freepik.com ФСБ сообщила о выявленной кампании по вербовке, организованной украинскими спецслужбами, которые действуют под прикрытием американской экспертно-аналитической компании RAND Corporation*.

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