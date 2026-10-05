Китай: хранение энергии на СО2

В Китае подключили к электросети комплекс хранения энергии со сжатым углекислым газом (CO2) от компании China Huadian мощностью 100 МВт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тюркский мир: Каз...
- ДВ Тюркский мир: Каз...
- Новый комплекс св...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым