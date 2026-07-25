Экономист Цыганов назвал преждевременными ожидания отмены санкций ЕС

Отказ Евросоюза от крупных санкционных пакетов не будет означать завершения ограничительной политики, а ожидать отмены действующих мер пока преждевременно, заявил Telegram-каналу Lomovka заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.