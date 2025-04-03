УГООКН намерено обжаловать отказ в изъятии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области намерено обжаловать решение Богородского городского суда, который отклонил иск об изъятии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье у её владелицы Жанны Потравко.
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