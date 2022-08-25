Страна и люди

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У террора женское лицо: Украина наносит коварный удар

У террора женское лицо: Украина наносит коварный удар

Убийство Дарьи Дугиной на глазах ее отца в самом центре России было просчитано до мелочей Юрий Енцов На фото: цветы и портрет журналистки у скульптуры «Весть» в Брюсовом переулке в рамках акции «Свеча памяти», посвященной погибшей журналистке Дарье Дугиной (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Гончаров   Сергей Марков Подлое убийство Дарьи Дугиной, дочери знаменитого российского философа Александра Дугина явно было покушением на весь Русский мир, причем на самую неформальную его часть.

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