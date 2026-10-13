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Царьград

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Цены на машино-места в новостройках Петербурга выросли в 1,5 раза

Цены на машино-места в новостройках Петербурга выросли в 1,5 раза

Средняя стоимость машино-места в новых жилых комплексах Петербурга в августе 2026 года достигла 2,43 млн рублей, увеличившись за год с 1,57 млн рублей, но число сделок за тот же период сократилось с 268 до 187.

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